Bei der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG steht eine Umstrukturierung an: Das Berliner Unternehmen will die Standorte neu ordnen an denen man produziert. Damit einher geht der Verkauf einer Immobilie in Belgien: „Ein entsprechender Vertrag wurde heute notariell beurkundet und umfasst neben der Veräußerung des Gebäudes auch den Transfer der Umgangsgenehmigung und der Haftung für etwaige ...