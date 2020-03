Powercell Aktie deutlich im Minus - worauf Trader achten sollten

Ein weiterer Tag der „Pandemie-Panik” an den Finanzmärkten lässt heute die Powercell Aktie - wie viele andere Titel auch - wieder in die Tiefe rauschen. Die gute Nachricht: Zumindest bisher kommt es zu keinem erneuten Test des bisherigen Pandemie-Baissetiefs vom vergangenen Freitag bei 14,20 Euro. Aktuell notiert Powercells Aktienkurs bei 17,62 Euro mit knapp 5 Prozent im Minus und in der Nähe des Tagestiefs, das bisher bei ...