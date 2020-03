Christian Pabst und Gernot Heitzinger neu im Vorstand der VAIÖ

Christian Pabst verfügt über 20 Jahre Branchenerfahrung und ist, zuletzt als Head of Austria, seit 13 Jahren bei Fidelity International tätig. Als Vertriebs- und Branchenexperte zeichnet ihn eine profunde Kenntnis des österreichischen Markts aus. Gernot Heitzinger ist seit 15 Jahren Geschäftsführer der österreichischen Alternative Investmentboutique SMN. Mit 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen Funktionen des Asset Management und als Mitglied der EU Expertengruppe Hedgefunds ist Heitzinger ein anerkannter Spezialist für den Bereich Alternative Investments.

Vorstandssprecher Thomas Wilhelm und Generalsekretär Berndt May freuen sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Vorstandsmitgliedern: „Beide Kollegen sind eine Bereicherung für uns. Mit ihnen gemeinsam werden wir intensiv an der Weiterentwicklung des VAIÖ arbeiten und die Präsenz ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich stärken.“

Die Mitglieder des Vorstands sind nun: Thomas Wilhelm, Vorstandssprecher (EY), Anita Frühwald (BNP Paribas Asset Management), Thomas Kraus (Invesco Asset Management), Christian Pabst (Fidelity International), Thomas Loszach (BlackRock), Gernot Heitzinger (SMN Investment Services).