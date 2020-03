AXA IM Expertin über Frauen in der Wirtschaft: "Luft nach oben für Indien"

Hürdenlauf für indische Frauen

Erste Maßnahmen für mehr Geschlechterdiversität am indischen Arbeitsmarkt wurden bereits eingeleitet. So hat die indische Regierung den bezahlten Mutterschaftsurlaub 2017 von 12 auf 26 Wochen erhöht. Allerdings werden die Kosten an den Arbeitgeber weitergegeben. Für Unternehmen ist es schwieriger, Frauen einzustellen. Auch das Lohnniveau bleibt niedrig. Das gilt vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, da hier die Anwesenheit und Produktivität der Mitarbeiter ein wichtiger Faktor ist. Die Frauenquote in Vorständen börsennotierter Unternehmen hat unterdessen zu einer diverseren Besetzung geführt. „Das ist ein guter Anfang, aber es muss noch mehr getan werden, um weiblichen Führungskräften in Indien zu einer Stimme zu verhelfen, die wirklich zählt“, so Fromaget weiter.

Engagement in indischen Unternehmen