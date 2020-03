Neues Baissetief für die Leoni Aktie: Der heutige Kursrutsch auf 7,542 Euro führt den Aktienkurs des Nürnberger Unternehmens deutlich unter das bisherige Tief der langen Baisse, die nicht erst mit der Coronavirus-Panik aufkam. Schon am 15. August 2019 erreichte Leonis Aktienkurs 8,076 Euro. Zwischenzeitliche Erholungsversuche scheiterten an starken charttechnischen Widerständen im Bereich 13/14 Euro. Bei 12,78 Euro setzte am 20. ...