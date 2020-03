Die Zahlen von Daimler kommen am Markt nicht gut an, sie liegen teils deutlich unter den Erwartungen. Der Autobauer hat für 2019 einen Umsatz von 172,7 Milliarden Euro gemeldet, das ist ein Plus von 3,2 Prozent. Das EBIT sackt um 61 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro ab, der Konsens stand bei 6,8 Milliarden Euro. Auch die Dividende gilt als Enttäuschung. Diese fällt von 3,25 Euro auf 0,90 Euro. Im Konsens hatte man 1,47 Euro erwartet. ...