Der US-Gigant galt lange Jahre als einer der bestgemanagten Ölkonzerne der Welt. Doch die guten Tage dürften erst einmal hinter Exxon liegen: Hohe Investitionen und anhaltende Kritik an fossilen Brennstoffen setzen ein dickes Fragezeichen hinter die erkleckliche Dividende. Stehen die Aktionäre gar vor einem kalten Dividenden-Entzug? Mehr von unserer Partnerredaktion Smart Investor:

Wenn es ein Unternehmen gibt, das wie kein zweites für die Dominanz der US-Ölindustrie steht, ist dies Exxon Mobil. Der Konzern – zeitweise das wertvollste Unternehmen der Welt – ist aus den Überresten der ehemaligen Standard Oil des Ölpioniers John D. Rockefeller entstanden und galt unter Rex Tillerson, später US-Außenminister unter Donald Trump, als einer der am besten gemanagten Ölkonzerne der Welt. Wie stabil Exxon war, ließ sich besonders seit Ende 2014 beobachten: Während der Ölpreis von zuvor 115 auf bis zu 30 USD kollabierte, hielt sich die Aktie erstaunlich stabil – was auch an der relativ attraktiven Dividende gelegen haben dürfte.