Der Bitcoin, die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt, steht am Freitagmittag fast ein Prozent im Plus. Ein Bitcoin kostet aktuell 9.129 US-Dollar (Stand: 06.03.2020 11:23 Uhr):

Auch andere Kryptowährungen konnten von der Positivnachricht aus Südkorea profitieren. Seit Mittwoch ist die Marktkapitalisiserung aller Kryptowährungen von 249 Milliarden auf aktuell mehr als 262 Milliarden gestiegen. Das entspricht einem Anstieg von mehr als fünf Prozent innerhalb von drei Tagen.

Südkoreas Präsident hat nun 15 Tage Zeit, um die Gesetzesänderung zu unterzeichnen. Einige Bestimmungen werden bereits ein Jahr nach der Unterzeichnung in Kraft treten, und das vollständige Gesetz wird in eineinhalb Jahren in Kraft treten, berichtet die Webseite CoinDesk.

Autor: Ferdinand Hammer

