NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ausbreitung des Coronavirus hat zu einer panikartigen Flucht in US-Staatsanleihen geführt. Die Renditen gaben durch die Bank deutlich nach und brachen bei dreißigjährigen Papieren regelrecht ein.

Die Furcht vor dem neuartigen Coronavirus hat erneut zu heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt. Weltweit sind mittlerweile mehr als 100 000 Infektionen bestätigt. Anleger strömten aus riskanten Anlageformen wie Aktien in als sicher geltende US-Staatsanleihen. Die aktuellen Kursturbulenzen erinnern an die Finanzkrise.