Die nächsten Kursziele im Gold

Gold nahe Siebenjahreshoch. Sorge um globale Rezession und rekordniedrige Anleiherenditen treiben den Goldpreis.

Auch zum Ende dieser Handelswoche kann der Goldpreis im Zuge des sich weltweit ausbreitenden Coronavirus und der damit verbundenen Sorge um eine globale Rezession zulegen. Gegen 16.00 Uhr MEZ notiert Gold mit einem Plus von 0,72 Prozent bei 1.684 US-Dollar je Feinunze. Zudem profitiert das gelbe Edelmetall von den rekordniedrigen Renditen an vielen Anleihenmärkten. Durch die schneller als erwartete Zinssenkung der US-Notenbank Fed am vergangenen Dienstag um 0,5 Prozent hat sich die Gefahr von Negativzinsen in den USA deutlich erhöht. Der Goldpreis ist in seinem bisherigen Handelsverlauf heute am Siebenjahreshoch bei 1.689 US-Dollar abgeprallt. Schafft Gold den Sprung über 1.689 US-Dollar, dann liegt die nächste Hürde bei 1.715 US-Dollar. Hier dürften Gewinnmitnahmen und mögliche Verkäufe zur Deckung anderweitiger Marktverluste den Preis für eine Feinunze Gold bis auf 1.620 US-Dollar drücken. Von dort aus könnte die nächste Aufwärtswelle beginnen mit Ziel 1.752 US-Dollar. Kommt es zu einer regelrechten Kaufpanik, erhöht sich das Kursziel auf 1.795 US-Dollar. Weitere Informationen erfahren Sie hier.

GBE brokers Ltd. ist ein lizenzierter Forex- und CFD-Broker mit Hauptsitz in Limassol und einer Niederlassung in Hamburg. Die Geschäfte im Bereich Retail-Brokerage werden von Herrn Rifat Sayim geleitet. Zuständig für die Sparte GBE Prime, in der GBE als Liquiditätsanbieter Preisquotierungen an anderen Banken und Brokerhäusern weiterleitet, ist Herr Ben-Florian Henke. GBE brokers bietet den Forex- und CFD-Handel über die Handelsplattform MT4 und MT5 an. Folgen Sie GBE brokers auf Facebook.

