Das, was derzeit nach oben läuft, sind Staatsanleihen und Gold. Und dies ist nicht mehr nur eine bloße Reaktion auf die unerwartete Zinssenkung der US-Notenbank vom Dienstag. Wir sehen weiter eine breit angelegte Flucht der Investoren in Sicherheit. Aktien werden weiter in großem Stil verkauft. An der Wall Street wird heute die vor einer Woche erfolgte Bodenbildung in Frage gestellt. Der Deutsche Aktienindex ist bereits auf neue Tiefs gefallen.

Die Arbeitsmarktdaten zeigen eine starke US-Wirtschaft. Selbst in der amerikanischen Industrie gibt es Stellenwachstum. Damit bestätigt sich, dass das produzierende Gewerbe, das im vergangenen Jahr noch eine Rezession erlebte, gestärkt in die Virus-Krise ging. Nun aber sind die Investoren mehr interessiert an dem, was wegen des Virus als nächstes kommen könnte. Die Daten zur Vergangenheit haben für die Kurse kaum mehr eine Bedeutung, da man die Trends in der neuen Situation überhaupt nicht mehr linear fortschreiben kann.



Vertrauen wollen Anleger nicht fassen. Das Risiko vor dem Wochenende in Positionen zu gehen, bedeutet auch das Risiko, am Montag mit einer vollkommen neuen Situation aufzuwachen. Die fundamentalen Rahmenbedingungen ändern sich derzeit nahezu im Minutentakt.



Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Es könnte ein zweites "Whatever it takes" von der EZB geben. Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar das erste Mal seit Frühjahr 2018 über seine 50-Wochenlinie gestiegen. Derart große technische Wendepunkte sind in der Vergangenheit oft Punkte gewesen, die eine geldpolitische Intervention ausgelöst haben. Die EZB ist nicht an einem starken Euro interessiert, da er den europäischen Export gerade jetzt lähmt. Sie könnte also aktiv werden und gegen den stärkeren Euro intervenieren.