aifinyo will Kapital erhöhen

Die nächsten Neuigkeiten von der aifinyo AG: Das m:access-notierte Unternehmen kündigt die Ausgabe neuer Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung an. Unter Ausschluss des Bezugsrechts sollen bis zu 34.500 neue auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien emittiert werden. In der geplanten Privatplatzierung sollen die Anteilscheine zu jeweils 34 Euro bei institutionellen Investoren in die Depots wandern.Der Erlös aus der ...