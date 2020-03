FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag ihren Höhenflug fortgesetzt. Die Corona-Epidemie treibt Anleger in die als sicher geltenden Staatsanleihen. Der Juni-Terminkontrakt des Euro-Bund-Future gewann am Tag der Kontraktumstellung zuletzt 0,28 Prozent auf 175,94 Punkte. Das bisherige Allzeithoch liegt bei 179,67 Punkten.

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf ein Rekordtief von minus 0,75 Prozent. Das jüngste Tief vom vergangenen September wurde damit unterboten. Zuletzt lag die Rendite nur unwesentlich höher bei minus 0,73 Prozent. Die dreißigjährige Anleihe fiel auf ein Rekordtief von minus 0,34 Prozent.