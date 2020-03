Die Zahlen zum vierten Quartal von Merck kommen bei den Analysten der Deutschen Bank gut an. Sie liegen meist etwas über den Erwartungen. Die Jahreszahlen treffen ebenfalls die Schätzungen. Auch die Prognose für 2020 geht in Ordnung, sie ist keine Enttäuschung, wie das in diesen Tagen bei anderen Gesellschaften häufig geschieht.Daher bestätigen die Analysten ihre Halteempfehlung für die Aktien von Merck. Das Kursziel von ...