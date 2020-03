Die Aktienmärkte heute wieder wegen des Conoravirus sehr turbulent – heute der fünfte Tag in Folge mit Bewegungen von mindestens 2,8% von Tageshoch zu Tagestief. Noch turbulenter heute allerdings der Anleihemarkt: die Renditen für US-Staatsanleihen heute mit dem größten Fall seit der Finanzkrise, in den letzen Tagen fielen die Renditen so stark wie seit dem Koreakrieg (1953) nicht mehr. Starke Bewegungen auch bei Junk Bonds – nun stellt sich die Frage: geht es jetzt den Zombiefirmen an den Kragen (Firmen, deren Gewinn nicht einmal ihre Kapitalkosten deckt)? Diese Zombiefirmen wurden durch die Null- und Niedrigzinspolitik der Notenbanken am Leben gehalten, haben aber nun durch die Auswirkungen des Coronavirus verstärkte Liquiditätsprobleme. Erledigt also das Virus die für den Kapitalismus so wichtige „kreative Zerstörung“?

Das Video "Coronavirus und Zombiefirmen!" sehen Sie hier..