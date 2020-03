NEW YORK (dpa-AFX) - Die Virusängste der Anleger haben am Freitag die US-Börsen erneut belastet. Da halfen auch die monatlichen Arbeitsmarktdaten wenig. "Das ist ein ganz starker US-Arbeitsmarktbericht. Im Januar und Februar dieses Jahres wurden jeweils so viele Stellen neu geschaffen wie seit fast zwei Jahren nicht mehr", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. Allerdings, gibt er zu bedenken, sind in den Februar-Daten noch so gut wie keine negativen Einflüsse durch das grassierende neuartige Corona-Virus enthalten.

Im hochnervösen Handel verlor der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rund zwei Stunden vor Handelsschluss 1,77 Prozent auf 25 660,13 Punkte. Im frühen Handel noch war das US-Börsenbarometer um mehr als 3 Prozent abgesackt und hatte damit nahtlos an den 3,6-prozentigen Verlust vom Vortag angeknüpft. Aktuell steht nach der Berg- und Talfahrt der zu Ende gehenden fünf Handelstage ein Wochenplus von einem Prozent zu Buche - allerdings nach einer verheerenden letzten Februar-Woche, in der ein Verlust von mehr als 12 Prozent aufgelaufen war.