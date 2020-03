In den zurückliegenden Tagen hat bereits eine breite Palette von Firmen den Markt mit Gewinnwarnungen geschockt. Apple, Adidas und Nike sind nur die Vorreiter gewesen. Hinzu gesellt hat sich nun auch der Technologieriese Microsoft.

Auch für Deutschland erweist sich die Betroffenheit von China als Problem. Die Volksrepublik ist nicht nur die Werkbank der Welt, sondern auch ein wichtiger Abnehmer deutscher Produkte. Infineon verliert über 17%, Lufthansa hat fast ein Viertel an Börsenwert verloren und MTU über ein Fünftel. Continental zerlegt es heute komplett.

Auch Konzernchefs bleiben nicht unantastbar. So sind allein am Dienstag vier Vorstandschefs führender US-Unternehmen zurückgetreten. Wir denken das war erst der Anfang. Die nächsten Wochen werden noch weitere Stühle fallen und meißt Männer mit heftigen Abfindungen ihre Posten räumen.

Auch wenn bei diesem Crash alles anders scheint und wir bekanntlich in den Indizes von tieferen Notierungen ausgehen, so sehen wir beispielsweise den Dow Jones in den nächsten Jahren eher bei 45.000 Punkten stehen als bei 20.000 Punkten.

Dies wird nicht der Untergang des Finanzsystems!

Wir werden sowohl im DAX30 als auch im DOW30 im Zuge der laufenden Bereinigung Tiefpunkte sehen, die auf Sicht der nächsten Jahre bestand haben werden. Imminent sollte sich hier jedoch niemand der Selbsttäuschung unterziehen.

Die V-förmige Korrektur wird es nicht geben und tiefere Notierungen stehen erst einmal an, bevor eine Besserung in Sicht ist. Wir werden in den noch weiteren Abwärtsbewegungen Short Positionen hinterlegen, als auch nach Abschluss der Korrektur langfristige Einstiege vornehmen, die so ertragreich sein werden, dass man damit zukünftig sogar eine “Buy And Hold“ Strategie fahren könnte.

