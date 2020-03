Kommend vom letzten Freitag hat Gold binnen einer Woche eine Bewegung von rund $200 hingelegt. Quasi eine Rundreise in Form einer Achterbahnfahrt. Während letzte Woche noch alle die Hosen voll hatten schreit man nun nach den $1800.

Immerhin hat der Markt eine weitere Hürde genommen, nämlich die $1662. Damit ist ein Abwärtsimpuls vorerst einmal gebannt, dennoch kann es sich hier noch immer um eine korrektive Struktur handeln. Relevant wird nun sein wie sich die anstehende Gegenbewegung ausbaut. Passt diese so werden wir hier wieder Long gehen, mit Ziel $1750 bis $1800.

Um hier die „Beschwerden“ aufzunehmen die wir erhalten haben, dass wir aktuell noch keinen weiteren Long eingegangen sind, dazu sei gesagt: Es stand jedem frei aus dem benannten Korrekturbereich von $1600 bis $1570 einen Long einzugehen. Für uns hat der Markt aber dort kein Kaufsignal etabliert und die stringenten Kriterien für einen Trade nicht erfüllt.

GOLD CHART

GOLD STATISTIK

Die gleichen Kriterien die uns in Gold und dem GLD die vielen erfolgreichen Einstiege der letzten 9 Monate beschert haben. Wir verstehen es, dass für viele die Geduld die größte Hürde darstellt. Aber es muss klar sein, dass wir gerade im aktuellen Marktumfeld nur Einstiege angehen die absolut kugelsicher sind. Soweit man dies überhaupt bei einem Trade sagen kann. Wenn wir das nicht tun, das heißt es wir gehen überstürzt in den Markt. Am Ende des Tages muss uns für unsere Abonnenten und unseren eigenen Handel der Sicherheitsaspekt immer größer sein als möglichst viel Rendite aus dem Markt zu ziehen.

Wenn es bei Gold passt, dann wird es auch beim GLD passen. Entsprechend warten wir auch hier nun einen Rücksetzer ab. Wir werden dann dort entsprechend auch einen Long Einstieg tätigen. Der Rücksetzer muss aber auch hier abgewartet werden. In Summe erwarten wir also, dass beide Märkte nun in der Lage sein werden nach einem Rücksetzer den Ausbruch zu vollziehen. Der Rücksetzer ist aber das Entscheidende!

Kommen wir zum Silbermarkt, welcher ein komplett anderes Bild abgibt als Gold.

Betrachtet man am heutigen Tag den Silberchart, muss man zu dem Schluss kommen, dass Gold und Silber schlicht und ergreifend einfach nichts miteinander zu tun haben. Während Gold nahe des Multijahreshochs notiert, liegt Silber noch immer unter dem Hoch des Jahres 2020. Ebenso ist es ihm noch nicht gelungen den Abwärtsimpuls zu neutralisieren, geschweige denn ein Ende der Korrektur zu bestätigen.

Wir müssen bei der Einschätzung bleiben, dass Silber hier in jedem Fall unter $17.74 nochmals zurückkommen wird. Und die Kursziele der Welle 5 bei $15.43 oder sogar $14.88 erreichen kann. Solange der Markt hier nicht das klare Gegenteil beweist, halten wir einen Long Einstieg nicht für vertretbar. Auch hier heißt es Sicherheit geht vor!

SILBER CHART

Sollten wir am ende 50 Cent oder sogar einen Dollar beim Silber verpassen, dann können wir damit gut leben. Gerade im aktuellen Umfeld ist verantwortungsvolles Handeln das A und O um nicht von der Volatilität und ständig neuen Panikmeldungen hinweggerissen zu werden. Klares denken und sachliche Abwägungen sind aktuell immens wichtig, dass kann ich nur immer wieder betonen.

Es ist gerade auf für Aktieninvestoren sei es in den Indexen oder im Minenbereich von größter Bedeutung nicht in den Panikmodus zu verfallen den viele Nachrichtenportale aktuell zusätzlich befeuern. Dies ist für uns nicht der Untergang des Finanzsystems. Ich weiß das Thema kocht nun wieder hoch und wird jetzt mit militanter Härte geführt. Nachdem wir diesen Sturm durchsegelt haben, sehe ich wieder große Chancen wie nach jedem einzelnen Crash in der Börsengeschichte. Bis es soweit ist, wünsche ich uns allen einen kühlen Kopf!

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management GmbH & Co. KG