Primärszenario

Seit die Aktie an der Marke von C$7.70 gescheitert ist, dreht der Markt wieder nach Süden ab und hat nun, wie von uns erwartet, den hinterlegten Zielbereich angelaufen. Damit sehen wir den Weg frei für das nächste Ziel in dieser Bewegung, welches wir bei C$3.95 – C$2.97 sehen. Solange die Titel von Aphria unter der Marke von C$5.45 bleiben, ist der Markt weiterhin auf tiefere Notierungen ausgerichtet. Wir werden daher im Bereich von C$3.95 die Alpha-Position weiter ausbauen, sollte dies die Marktsituation unterstützen.

FAZIT:

Wir halten fest: Der Titel hat den von uns erwarteten Zielbereich erreicht. Hier werden wir die Alpha-Position weiter ausbauen. Wichtig ist es, dass sich Aphria über C$2.97 hält, um nicht in Richtung Penny Stock abzudriften.

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf. www.hkcmanagement.de