Wir müssen nun davon ausgehen, dass Welle IV in Weiß noch nicht beendet war, und wir im Rahmen dieser weiter nach Süden laufen. Das Ziel der Reise befindet sich im $240er-Bereich. Abhängig von der Struktur und der fundamentalen Lage im Zusammenhang mit dem 737Max-Skandal werden wir in dieser Region einen Longversuch unternehmen. Sämtliche Indikatoren deuten ebenfalls auf tiefere Kurse hin.

Alternativszenarios // Chance gesammelt: 15%

Wir haben momentan keine Alternativen auf dem Chart hinterlegt, beobachten diese aber. Insgesamt geben wir den Alternativen gesammelt eine Chance von 15%.

FAZIT

Mit dem Unterschreiten der wichtigen Unterstützung bei $292.47 erwarten wir weitere Abverkäufe. Ziel dieser ist die $240er-Region. Wir werden sobald sich gute Chancen ergeben Boeing, sowie weitere DOW JONES Schwergewichte Shorten und dazu exakte Einstiege liefern!

