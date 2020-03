Wirecard – droht der nächste Crash?

Italien riegelt den Norden und damit der wirtschaftliche Herz mit der Finanzmetropole Mailand komplett ab. Damit könnte dem DAX der nächste Rutsch gen 11.000 Punkte drohen. Oder sehen wir nun den dringend benötigten Schritt der EZB, die zahlreichen weltweiten Notenbanken, die derzeit ihre Schleusen öffnen, folgen sollte. Wir sind auch in der kommenden Woche täglich quasi rund um die Uhr für Sie da und versorgen Sie mit Analysen, Research, Trades und natürlich unseren Depots. Unsere mittelfristig- und langfristigen Depots haben natürlich mit dem DAX-Crash gelitten. Wir halten jedoch Cashreserven, die wir nun peu a peu einsetzen möchten. Alles mit Ruhe und Köpfchen, Panik schafft langfristig keine Rendite an der Börse. Melden Sie sich gerne hier an und testen Sie uns.