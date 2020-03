DAX – Crash!

Liebe Leser, dieser Montag wird ein schwarzer. Soviel muss man wohl schon Sonntag Abend sagen. Was am Ölmarkt los ist, braucht man in einem völlig überhypten Corona-Markt als aller letztes. Das könnte der perfekte Sturm werden und er kommt völlig aus dem Nichts. Allerdings – wir alle gemeinsam haben einen Vorteil, auch wenn er gerade nicht als solcher erscheinen mag: Wir sind als Team Feingold Research rund um die Uhr für Euch da und – jetzt kann man sein Depot strukturieren auf Jahre. Robotics, ESG, EinzelTitel, Derivate, Branchen und Themen – die Korrektur, die bei 13.800 keiner wahrhaben wollte, wächst sich zu einem Crash aus. Doch danach gewinnen die, die jetzt die Nerven behalten. Und sich gut aufstellen. Nicht die, die bei 13.800 investiert waren bis Oberkante und jetzt bei 11.500 verzweifelt alles wegwerfen. Die nächsten Gewinne werden das berühmte Schmerzensgeld – erst die Schmerzen, dann das Geld. Da müssen wir alle durch, aber wir betreuen Euch dabei, erklären, liefern Handlungshinweise, Tradingspannen, konkrete Produktideen. Im Börsenbrief. Täglich. Mehrmals. Auf eine Woche, durch die wir alle durch müssen. Hilft ja nix.