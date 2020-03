FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt stehen die Flaggen in der neuen Woche weiter auf Sturm. Das neuartige Coronavirus hält die Märkte in Atem. Angesichts der zunehmenden Verbreitung in immer mehr Staaten bleibe die Situation unübersichtlich, konstatierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Marktes. Die Nerven der Anleger lägen blank - da über das Wochenende weitere Warnsignale wie die erweiterten Absperrungen in Norditalien dazukamen, sieht es zum Wochenstart nach der Fortsetzung des Corona-Chrashes aus. Die Ölpreise stürzten ab, Anleihen zogen an und die Aktienmärkte weltweit taumeln weiter.

Der Broker IG taxierte den Dax knapp drei Stunden vor Xetra-Handelsstart auf 10 910 Punkte und damit etwas mehr als 600 Punkte oder rund fünfeinhalb Prozent tiefer als zum Freitagsschluss. Der Leitindex Dax hat bereits in den vergangenen zwei Wochen gut 2000 Punkte verloren. Vor knapp drei Wochen hatte er noch mit 13 795 Punkten einen Rekord erreicht. Dieses Niveau, da braucht es keine Glaskugel, dürfte so schnell erst einmal nicht wieder erreicht werden.