DAX mit Kurs auf 11.000 Punkte?

Die Coronakrise hat sich am Wochenende deutlich verschärft. In Italien ist die Zahl der Toten stark gestiegen, weite Gebiete in Norditalien wurden abgeriegelt. Drastische Maßnahmen, die den ernst der Lage unterstreichen.

Bereits zum Beginn der Krise hatte die chinesische Regierung in Peking ähnlich reagiert und unter anderem die Millionenstadt Wuhan abgeriegelt. Trotzdem wurde das Coronavirus zu Beginn noch mit einem Grippevirus verglichen, doch bei einer Grippeepidemie hätte es wohl nicht solche Maßnahmen gegeben.