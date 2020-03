---------------------------------------------------------------------------

Hinwil (Schweiz), SPERRFRIST 9. März 2019, 07:00 Uhr MEZ

Medienmitteilung der Belimo-Gruppe



Belimo: Profitables Wachstum mit Wirkung



2019 war ein hervorragendes Jahr für Belimo. Vor dem Hintergrund eines unsicheren allgemeinen makroökonomischen Umfelds hat das Unternehmen erneut einen hervorragenden Umsatz erzielt und überdurchschnittliches Wachstum generiert.



Im Jahr 2019 erreichte die Gruppe ein überdurchschnittliches Wachstum und konnte die Marktpräsenz in all ihren Marktregionen ausbauen. Der Erfolg von Belimo wurde durch eine solide Entwicklung von Zweckbauinvestitionen begünstigt. Das Wassergeschäft entwickelte sich besonders gut. Belimo verzeichnete bei den Wasseranwendungen einen Ausbau des Marktanteils. Der Anteil dieser Anwendungen am Gesamtumsatz von CHF 692.7 Millionen beträgt jetzt 44.3 Prozent (Vorjahr: 43.1 Prozent).



Belimo steigerte ihre Profitabilität im Jahr 2019 erneut und erzielte einen operativen Betriebsgewinn (EBIT) von CHF 123.9 Millionen, was einer EBIT-Marge von 17.9 Prozent entspricht. Der Reingewinn erhöhte sich in Bezug auf die Vergleichsperiode um 40.5 Prozent auf CHF 121.1 Millionen. Die Übergangsbestimmungen der Schweizer Steuerreform hatten im Berichtsjahr einen positiven Einmaleffekt in Höhe von CHF 22.1 Millionen auf den Reingewinn. Sämtliche Marktregionen haben zu diesem positiven Ergebnis beigetragen, insbesondere Amerika als wichtigster Wachstumstreiber.

Der Generalversammlung 2020 wird vom Verwaltungsrat eine Dividende von CHF 150.00 je Aktie beantragt.



Europa. Die Belimo-Gruppe verzeichnete in ihrer grössten Marktregion einen Nettoumsatz von CHF 328.8 Millionen, was einem Wachstum von 3.6 Prozent bzw. währungsbereinigt von 6.8 Prozent im Vergleich zu 2018 entspricht. Unterstützt durch weiterhin steigende regulatorische Anforderungen an die Gebäudeeffizienz erlebte der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikmarkt (HLK) in Europa im Jahr 2019 ein solides Wachstum.