Wie EcoGraf in einer heute in Australien veröffentlichten Pressemitteilung erklärte, liefert der EcoGraf-Prozess des Unternehmens in dieser Hinsicht herausragende Ergebnisse. So kann der Reinheitsgrad des recycelten Materials um mehr als 200% gesteigert und ein Kohlenstoffgehalt von über 99% erreicht werden!

Das Unternehmen hat den EcoGraf-Reinigungsprozess an recyceltem Material aus Li-Ionen-Batterien getestet, das auch Anodenmaterial, das aus natürlichen Batteriegraphit, synthetischem Graphit und Silikon besteht. Da Graphit fast 50% der Masse einer üblichen Li-Ionen-Batterie ausmacht, stellen diese erfolgreichen Tests lauf EcoGraf einen wichtigen Fortschritt darin dar, die Hersteller von Elektromobilen und Batterieproduzenten dabei zu unterstützen, einen nachhaltigen, geschlossenen Herstellungsprozess zu erreichen.

Das sind hervorragende Neuigkeiten für das Unternehmen, da der Prozess in einer ganzen Reihe von Reinigungsanwendungen genutzt werden kann und damit Kunden in diesem neuen, schnell wachsenden, globalen Markt eine leistungsfähige und kosteneffiziente Lösung zur Verfügung stellt.

Das trifft sich gut, da die Elektromobil- und Batteriehersteller darauf hinarbeiten, schnell Recycling-Möglichkeiten zu etablieren, die die Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten zu verbessern. EcoGraf arbeitet jetzt darauf hin, das Potenzial einer Kommerzialisierung dieser Chance zu bewerten. Gleichzeitig bringt man die Entwicklung der neuen EcoGraf-Reinigungsanlage in Kwinana, Western Australia, voran.

Erst vor Kurzem hatte die australische Regierungsagentur Export Finance Australia bestätigt, dass man, vorbehaltlich einer detaillierten Bewertung des Projekts, im Prinzip bereit sei, eine Kreditfinanzierung zur Unterstützung der Finanzierung der EcoGraf-Anlage in Kwinana bereitzustellen. Die Rede ist von 35 Mio. US-Dollar, was rund die Hälfte der erwarteten Kosten von 72 Mio. USD darstellt! (Wir berichteten. https://www.goldinvest.de/aus-der-redaktion/29-ecograf-ltd-redaktion/3367-ecograf-staat-will-bis-zu-50-der-batteriegraphit-raffinerie-finanzieren)

EcoGraf hat damit in den letzten Tagen gleich zwei Nachrichten veröffentlicht, die unserer Ansicht nach das Potenzial haben, zu einer Neubewertung der Aktie zu führen. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht!

