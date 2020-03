Der Ölpreis bricht in der Nacht von Sonntag auf Montag um ca. 30% ein (zweitgrößter Fall in der Geschichte nach 1991), nachdem Saudi-Arabien faktisch eine Art Öl-Krieg (gegen Russland) erklärt hat nach dem Scheitern der OPEC. Die Aktienmärkte dürften heute turbulent werden: die US-Futures sind seit Stunden vom Handel ausgesetzt (limit down, endet 08.30Uhr), der Dow Jones verliert ca. 1200 Punkte seit Freitag (als die Märkte in den letzten Handels-Minuten nach „oben crashten“). Pamik auch am Markt für Staatsanleihen, die 10-jährige US-Staatsanleihe fällt unter 0,5%, die 30-jährige unter 1%. Der fallende Ölpreis macht einen deflationären Schock wahrscheinlicher – und die Märkte warten auf eine weitere Not-Zinssenkung der Fed von mindestens 0,5%, am Besten noch vor dem offiziellen Sitzungsergebnis am Mittwoch..

Das Video "Ölpreis crasht, Aktienmärkte auch?" sehen Sie hier..

