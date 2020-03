Betrachtet man die Stahl-Sparte in Europa isoliert, so wurde schon lange kein Geld mehr verdient. Zu viele Hütten produzieren Stahl, was den Konsolidierungsdruck auch auf Thyssen-Krupp gesteigert hat. Der Stahlkocher steckte seit zehn Jahren in der Dauerkrise. Doch das Management hat den Kopf einstweilen aus der Schlinge gezogen und die Perle des Konglomerats - nämlich die Aufzugssparte - für eine überraschend hohe Summe von 17,2 Milliarden Euro an die Finanzinvestoren Advent und Cinven verkaufen können. Mit der Aufzugs-Sparte verliert Thyssen-Krupp jedoch seinen wichtigsten Gewinnbringer. Trotz der erwarteten Verkaufserlöse stehen die Konzernlenker vor großen Herausforderungen, weil sowohl im Stahl als auch im Werkstoffhandel kein Wachstum zu erwarten ist und der Konzernumbau Jahre dauern wird. Einzig mit hohen Dividendenausschüttungen aus der Substanz können Thyssen-Krupp Aktionäre weiter bei der Stange gehalten werden.

Die Nachricht über den erfolgreichen Verkauf der Elevator-Sparte ist im Chart kaum sichtbar. Der überwiegende Teil der Marktteilnehmer nützte das kurze Tageshoch zum Abverkauf der Thyssen-Aktien. Der Markt schätzt beispielsweise die Konkurrenten Voestalpine und ArcelorMittal höher ein als Thyssen. In den letzten drei Monaten verlor Thyssen mit einem Kursverlust von 40 Prozent um über 10% mehr, als seine Konkurrenten. Der Trend ist abwärtsgerichtet und nur die partielle Weitergabe des Verkaufserlöses in Form einer unerwartet hohen Dividende kann den Kursverlauf stützen. Der Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei 6,94 Euro wird tiefer gehandelt als das Tief vom März 2003 bei 7,36 Euro. Sollten italienische Quarantäne-Verhältnisse auch in Deutschland platz greifen, ist auch ein weiterer Kursrückgang auf die Marke von 6,50 Euro und darunter möglich (5,96 Euro). Glauben die Marktakteure an einen Beschluss einer Dividende bei der nächsten Hauptversammlung, kann der Kurs nach oben ausbrechen und über die Marke von 7,36 Euro alte Kurssphären anlaufen.