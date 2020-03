Öl-Bullen haben es schwer

Paris (www.aktiencheck.de) - Die Verwerfungen, die das Coronavirus in der Weltwirtschaft auslöst, machen selbstverständlich auch nicht vor dem Ölpreis halt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Ganz im Gegenteil: Unterbrochene Lieferketten, zahlreiche gestrichene Flugverbindungen und die große Sorge, dass ein Ende der Hiobsbotschaften noch auf sich warten lasse, hätten den Ölpreis zuletzt kräftig unter Druck gesetzt. [ mehr