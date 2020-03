Heute Morgen hat das ifo-Institut Zahlen zur Industrieproduktion in Deutschland veröffentlicht. „Die deutsche Industrie hat im Februar eine leicht steigende Produktion für März, April und Mai erwartet. Der ifo Index für die Produktionserwartungen stieg im Februar von plus 2,2 auf plus 2,5 Punkte”, meldet das Münchener Wirtschaftsforschungsinstitut am Montagmorgen.Allerdings muss man die eigenen Zahlen relativieren: Die ...