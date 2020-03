Das Momentum spielt auf der Seite des medialen Panikorchesters. Sonore Stimmen werden laut, aber nicht gehört. Dazu zitieren wir aus Gabor Steingarts „Morning Briefing“ den Präsidenten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Dr. Andreas Gassen: „Das ist eher eine mediale Infektion als ein medizinische!“ Dem stimmen wir bei nüchterner Analyse der Fakten zu.

Kommen wir zu den Fakten:

Nach dem Beginn des Preiskrieges zwischen Saudi-Arabien und Russland ist der Öl-Preis um etwa 30% gefallen. Brent brach um 31,5% auf 31,02 USD je Barrel ein und verzeichnete den größten Rückgang seit Januar 1991. WTI fiel um 27,5% auf 30 USD.

Saudi-Arabien und Russland sind laut Experten (Euroasia Group) in einen taktischen Ölkrieg eingetreten (nicht Corona!). Am Freitag waren die Gespräche zwischen der OPEC und Russland über eine Kürzung der Produktion gescheitert. Saudi Aramco kündigte daraufhin an, den offiziellen Verkaufspreis für alle Öl-Sorten zu senken und die Produktion zu erhöhen. So sollten sich Lieferungen nach Europa um 8 USD je Barrel verbilligen. Das wird wohl jetzt nicht mehr reichen.

Hier ergab sich ein massiver deflationärer Schock, der aber die Kostenseite aller Wirtschaftssubjekte außerhalb des Ölsektors entlastet. Das mag nicht gut für US-Fracking/Shale Unternehmen sein, es ist aber entspannend für den Rest der Welt.

Gleiches gilt für die Zinsentwicklung. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen sank bis auf 0,50%. Weltweit geht das Zinsniveau im atemberaubenden Tempo zurück. Damit werden alle Schuldner, wovon es viele gibt, entlastet.

Diese Entwicklungen sind in einer grundsätzlichen Betrachtung für Unternehmen und Verbraucher dank geringerer Kapitalkosten und niedrigerer Energieeinstandspreise in einer rationalen Welt positive Entwicklungen bezüglich Kaufkraft und Gewinn.

Das ist aber aktuell zu rational für die Aktienmärkte. Die Aktienmärkte befinden sich in einem Crash-Modus wegen einer Grippeepidemie, eines exogenen und temporären Faktors, just in einem Moment, wo das Thema Unterbrechung der Lieferketten durch China sich dynamisch entspannt. Letzteres war der „Trigger“ für die „Baisse-Gelüste“ an den Aktienmärkten. 78 Millionen Wanderarbeiter sind mittlerweile zurück am Arbeitsplatz. Chinas Erfolg gegen das Coronavirus ist bemerkenswert. Aber auch die Gesundungsziffern im Iran, einem weiteren Epizentrum, sind jüngste beeindruckend.