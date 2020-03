Nordex Aktie tief im Minus, Zahlen enttäuschen aber nicht

Am Montagmorgen verliert die Nordex Aktie wegen der Börsenpanik rund um das Corona-Virus und den Entwicklungen am Ölmarkt massiv an Boden. Dass der Windenergiekonzern heute wie erwartet ausgefallene Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt hat, geht in der allgemeinen Verkaufswelle unter. Aktuelle Indikationen für den Aktienkurs von Nordex liegen bei 9,60/9,915 Euro, nachdem die Windenergie-Aktie den XETRA-Handel an der Frankfurter ...