Es ist eine charttechnisch interessante Ausgangslage bei der Lufthansa Aktie am heutigen Morgen. Der aktuell herrschenden Panik an der Börse kann sich der Aktienkurs zwar nicht entziehen. Doch die aktuellen Indikationen für den DAX-notierten Luftfahrt-Titel liegen bei 10,69/10,77 Euro und damit an der Marke von 10,70 Euro. Hier endeten am 2. März und am 6. März jeweils die Kurseinbrüche der Lufthansa Aktie, die im Zuge der ...