Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der 9. März wird in die Börsen-Geschichte eingehen: Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) eröffnet am Corona-Montag mit mehr als sieben Prozent Minus - einer der größten Tagesverluste aller Zeiten, so Lars Friedrich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".DER AKTIONÄR gebe einen Überblick über die größten Verlierer bei den Einzelwerten an diesem Morgen und seit Mitte Februar. [ mehr