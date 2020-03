Größtes Minus seit elf Jahren: Öl und Virus lassen Märkte einbrechen

An einem Tag wie heute bietet sich der Zusatz "Schwarz" an. An den Börsen weltweit zerlegt es sämtliche Risikoanlagen, für den Dax könnte es der schlechteste Tag seit über elf Jahren werden. Nur noch wenige Märkte gelten als Zuflucht. Interessant wird nun, was die Zentralbanken jetzt noch machen (können).Die Aktienmärkte rund um den Globus klappen zusammen. Der deutsche Leitindex Dax pendelt heute Vormittag bei einem Minus zwischen 5 und 9 Prozent. Die Marke von 11.000 Punkten scheint zu fallen. Die Hashtags #Crash und #Panik trenden auf Twitter.Interessant ist wieder, wohin Investoren nun flüchten. Und das ist wie immer, wenn es brenzlich wird: zu Mutti. Der Bund-Future als Barometer für den Kurs zehnjähriger Bundesanleihen steigt derzeit kräftig. Die Rendite der...