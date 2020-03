FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank bleibt für den Dax pessimistisch. "Solange die Marktteilnehmer keine Entspannung an der Viren-Front sehen, wird es an den Börsen keine Bodenbildung geben", schrieb der technische Analyst und Anlagestratege Christoph Geyer in einer am Montag vorliegenden Studie.

Eine seriöse technische Aussage sei in solchen Börsenphasen kaum möglich. Die internationalen Märkte seienim Panik-Modus. Der Crash auf Raten weite sich aus und werde auch in dieser Woche die Marktteilnehmer begleiten.

Auch für den Charttechnik-Experten Andreas Büchler von Index Radar ergibt es vorerst keinen Sinn, sich kurzfristige Chartverläufe im Dax anzusehen. Er fürchtet, dass es für den deutschen Leitindex zunächst noch schlimmer wird. Mit einer kurzfristigen Stabilisierung rechnet er erst im Bereich zwischen 9900 und 10 100 Punkten, wo der mehrjährige Aufwärtstrend verlaufe./ajx/mis