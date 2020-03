Aktien-Tipp vom Vermögensverwalter: Japans tapferes Schneiderlein

An Japans Wirtschaft scheiden sich die Geister: Für die einen steht das Land wegen seiner überalterten Bevölkerung und hohen Verschuldung vor dem Kollaps. Andere sehen erfreuliche Entwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Am Beispiel des Bekleidungseinzelhändlers Uniqlo zeigt Richard Kaye von der Fondsgesellschaft Comgest, dass Anleger in Japan Wachstumsaktien finden können.Fashion ist hierzulande an der Börse schon lange nicht mehr in Mode. So haben sich die Aktien von H&M binnen fünf Jahren halbiert, Hugo Boss hat sich gar gedrittelt. Die Anteilsscheine von Adler Modemärkte bilden da keine Ausnahme und Gerry Weber wagt nach der Insolvenz im Januar 2019 mit einem schlankeren Filialnetz den Neuanfang.Richard Kaye ist Portfoliomanager bei der Fondsgesellschaft...