Jüngst gefallene Engel — Vorboten vermehrter Herabstufungen in das Hochzinssegment?

In den letzten Wochen wurden mit dem Lebensmittelkonzern Kraft Heinz und dem Kaufhausbetreiber Macy’s zwei US-Giganten von der Ratingkategorie Investment Grade in das Hochzinssegment herabgestuft. Das schürt unter Anlegern die Angst, weitere Engel könnten fallen. Kraft Heinz gebührt nun der wenig rühmliche Titel des größten gefallenen Engels in den Industrieländern. Damit vergrößert sich das Volumen des High-Yield-Marktes um rund 23 Mrd. USD.





