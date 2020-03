Mit den Zahlen für 2019 bestätigt Henkel die Prognose für 2020. Organisch soll es eine Umsatzentwicklung von 0 Prozent bis +2 Prozent geben. Man will mehr in die Bereiche Marketing, Werbung, Digitalisierung und IT investieren. Das dürfte sich auf das Ergebnis auswirken. Somit soll die EBIT-Marge bei rund 15 Prozent liegen. Die Analysten der DZ Bank halten 14,8 Prozent für realistisch. 2019 stand die Marge bei 16,0 Prozent. Das ...