Ende 2016 notierte das Papier der Atoss Software AG noch im Bereich von 50,00 Euro und machte sich daran einen Aufwärtstrend zu beginnen. Dieser startete gemächlich, in 2019 beschleunigte die Aktie, Anfang dieses Jahres markierte der Wert bereits bei 194,50 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt. Doch der Crash ausgelöst durch die Virus-Epidemie und einen drastischen Ölpreisrückgang haben den Aktienmärkten deutlich zugesetzt, in der Spitze fiel Atoss Software um gut 30 Prozent auf eine wichtige Unterstützung aus Mitte 2019 um 145,00 Euro zurück. Dort versucht sich das Papier nun zu stabilisieren und scheint auf Tagesbasis zunächst Erfolg damit zu haben. Weitere Schritte müssen natürlich erst noch abgewartet werden, dieses strategische Unterstützungsniveau könnte sich unter günstigen Umständen noch als Sprungbrett für frische Rekordstände herausstellen.

Obacht auf 145 EUR

Gelingt es tatsächlich im Bereich von 145,00 Euro einen tragfähigen Boden zu finden, könnten erste Gewinne zurück an den 50-Tage-Durchschnitt bei 160,96 Euro aufwärts reichen. An dieser Stelle wird sich zwar der weitere Verlauf erst noch zeigen müssen, bei weiteren Kursgewinnen wäre aber ein Folgeanstieg an 172,00 Euro durchaus möglich und kann über entsprechende Long-Instrumente wie beispielsweise das Mini Turbo Long Zertifikat WKN MC5DY7 gehandelt werden. Trotzdem dürfte es an den Finanzmärkten weiterhin volatil zugehen, eine entsprechende Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 136,50 Euro zunächst allerdings nicht überschreiten. Ein Kursrutsch unter den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 131,68 Euro würde allerdings die gesamten Bemühungen aus dem heutigen Handel zunichtemachen und weitere Abschläge in Richtung 120,00 Euro hervorrufen. Im Bereich von 100,00 Euro dürften aber wieder vermehrt Käufer in die Akte zurückkehren.