Der Kinofilm „Resistance” von der 100-prozentige Pantaflix-Filmproduktions-Tochter Pantaleon Films steht vor dem Start in den US-Kinos. „Am 15. März 2020 bekommen Fachpublikum und Fans den Film im Rahmen des Cinequest Filmfestivals (Kalifornien, USA) in Anwesenheit von Regisseur Jonathan Jakubowicz zu sehen”, kündigt das Unternehmen am Montag an. Der Kinostart sei in den USA auf den 27. März terminiert. In Deutschland soll ...