Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Monatszahlen für Januar und die Einkaufsmanagerindices vom Februar geben in Russland eigentlich keinen Grund zur Sorge, berichten die Analysten der DekaBank.Insbesondere der Einzelhandel schien sich nach einer langen Schwächephase wieder zu erholen, beflügelt von der positiven Einkommensentwicklung am Jahresende 2019, so die Analysten der DekaBank weiter. [ mehr