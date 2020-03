DEAG reagiert auf Spahn-Aussagen zu Großveranstaltungen und Corona-Virus

Der Entertainmentkonzern DEAG will von sich aus keine Veranstaltungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie absagen. „Bis auf Weiteres werden deshalb alle Veranstaltungen unabhängig von der jeweiligen Teilnehmerzahl planmäßig durchgeführt”, kündigt das Berliner Entertainent-Unternehmen am Montag an. Man prüfe aktuelle Entwicklungen und deren Implikationen intensiv, so das Unternehmen. Die DEAG reagiert damit auf die Empfehlungen ...