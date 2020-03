Ölkonzerne sind extrem stark von den Ölpreisen auf dem Weltmarkt abhängig, die Sternstunde erlebte der US-Ölmulti Exxon Mobil beispielsweise Mitte 2014 und markierte bei 104,76 US-Dollar seinen Höhepunkt. Anschließend schlug das Wertpapier einen Abwärtstrend ein, hielt sich aber bis vor Kurzem in der vorausgegangenen Seitwärtsspanne der letzten Jahre. Doch in dem gelaufenen Monat bedingt durch den Ausverkauf ausgelöst durch die Corona-Epidemie rutsche das Papier unter 56,00 US-Dollar heraus und verließ somit die seit 2005 bestehende Unterstützung. Weitere Verluste folgten auf die Verlaufshochs aus dem Jahr 2000 um 47,72 US-Dollar. Dabei dürfte es jedoch nicht bleiben, der neuerliche Kurssturz bei Öl zu Beginn dieser Handelswoche dürfte noch weiteren Druck auf die Aktie ausüben.

Steil gen Süden

An eine nachhaltige und rasche Stabilisierung an den Verlaufshochs aus dem Jahr 2000 ist kaum zu denken, weitere Abschläge müssen zunächst in den Bereich von 41,10, darunter sogar auf ein Niveau von 37,80 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Womöglich kommt Exxon Mobil erst an den Jahrestiefs aus 2002 um 29,79 US-Dollar zum Stehen. Für all diese kurzen Wegstrecken kann über ein fortgesetztes Short-Investment gewinnbringend partizipiert werden. Dabei sollten jedoch wegen der anhaltenden Volatilität kleinere Handelsgrößen in Betracht gezogen werden. Ein überraschender Kursanstieg zurück über 56,00 US-Dollar könnte das Chartbild kurzfristig aufhellen, der seit 2014 bestehende Abwärtstrend bliebe hierdurch aber weiter intakt.