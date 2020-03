Bei First Mining Gold kriegen Sie eine Unze für nur 9 Dollar!

An den Kapitalmärkten geht es derzeit rund. Der Ölpreis knickt ein, DAX, Dow Jones und Co. knicken ein, diese Schaukelbörsen sind nichts für schwache Nerven. Dabei gilt es gerade jetzt Ruhe zu bewahren und sich die Bewertungen anzusehen. Bei Goldexplorern und den weiter fortgeschrittenen Developern liegen diese vor allem im Boden. Wer große Vorkommen besitzt und entwickelt, den darf es zumindest kurzfristig nicht stören, wenn es wie am Ende der vergangenen Woche bei den Goldaktien kräftig abwärts geht, nur um in den Tagen darauf in neue Höhen zu steigen. Das sind natürlich große Chancen für kurzfristig orientierte Trader. Wer ein wenig mehr Zeit und Ruhe mitbringr, für den bieten sich nun günstige Gelegenheiten. Denn Goldfirmen mit großen Vorkommen werden über kurz oder lang aufgekauft. Das hat seine Gründe: Schon seit mehr als einem Jahrzehnt wird es immer aufwendiger, überhaupt neue Gold-Deposits zu finden. Die Kosten der Exploration steigen, gleichzeitig gibt es immer weniger Vorkommen in sicheren Ländern. Hinzu kommt, das die großen Produzenten wie Barrick, AngloGold Ashanti, Newmont, Kinross oder Agnico Eagle beim aktuellen Goldpreis hohe Cashflows generieren. Zudem sinkt derzeit die Kostenbasis dramatisch, denn der Ölpreis ist abgestürzt. Energie macht üblicherweise ein Viertel bis ein Füntel der Kosten eines Minenbetriebs aus. Mit den freien Mitteln erhöhen die Produzenten derzeit vor allem ihre Dividenden. Doch parallel befinden sie sich auf der Jagd nach großen Vorkommen. Denn ihre Gold-Reserven werden immer dünner. In den vergangenen neun Jahren haben sie kaum in die Entwicklung von Goldprojekten investieren können. Jetzt stehen sie unter Zugzwang, wenn sie ihre Produktion in den kommenden Jahren stabil halten wollen.

Niedrige Bewertung nicht nur im Branchenvergleich

In Fokus der großen Produzenten stehen vor allem Gold-Developer. Das sind jene Goldfirmen, die für ihre Projekte bereits wirtschaftlich belastbare Studien vorgelegt haben und nicht mehr so weit weg vom Minenbau stehen. Da das Anlegergeld derzeit vor allem in die Produzenten fließt, sind diese Developer zum größten Teil auch noch niedrig bewertet und werden von den Moajr-Firmen dementsprechend beäugt. Die niedrigen Bewertungen werden beim Blick auf diese Graphik der Analysten von Capital IQ deutlich. Sie zeigt, mit wie viel US-Dollar je Unze derzeit die Developer in Nordamerika bewertet werden. Während es Highflyer wie Osisko Mining oder Novagold auf weit mehr als 100 Dollar je Unze bringen, gibt es viele Unternehmen, die noch sehr niedrig bewertet sind. Zum Vergleich: Bei den Übernahmen der vergangenen drei Jahre wurden die aufgekauften Firmen meist mit etwas mehr als 100 US-Dollar je Unze bewertet.

Noch unentdeckt: First Gold Mining

Manche der niedrig bewerteten Developer haben eigene Probleme, beispielsweise sehr hohe Investitionskosten zum Bau ihrer Mine. Zu den spannendsten und günstigsten Werten zählt allerdings First Mining Gold (0,20 CAD | 0,14 Euro; CA3208901064). Dabei gilt das Unternehmen am Markt noch als weitgehend unentdeckt, denn fast 90 Prozent der Aktien liegen bei Retailinvestoren in Nordamerika. Mit First Majestic Silver hat man zwar einen größeren Aktionär, der hält aber nur 2,4 Prozent der Aktien. Diese Retaillastigkeit dürfte sich aber bald ändern. Denn First Mining Gold hat sich in den Krisenjahren des Goldmarktes ein attraktives Portfolio zusammengekauft.Nun will das Management um CEO Dan Wilton die Ernte einfahren. Der Vorstandschef ist schon 25 Jahre im Mining unterwegs; aber er ist kein Geologe, sondern kommt von der Kapitalmarktseite. Insofern sollte er Profit aus dem Portfolio schlagen können. Und diese Assets haben es durchaus in sich. Zusammen kommen sie auf 11,2 Mio. Unzen Gold, wobei sich bereits 7,4 Mio. Unzen in der höherwertigen Kategorie “Measured & Indicated” befinden. Dies ist auch nötig, um den Schritt Richtung Minenbau gehen zu können.

Springpole: Top-Infrastruktur und 4,7 Mio. Unzen Gold!

Springpole ist das Flaggschiffprojekt von First Minign Gold. Die Liegenschaft umfasst 41.943 Hektar inklusive eines 72 Mann-Camps, hat Zugang zu Strom in der Nähe und ist auch zur Winterzeit über öffentliche Straßen erreichbar. Das Projekt liegt im Birch-Uchi Greenstone Belt und bringt alles mit, was einen großen Goldproduzenten interessieren sollte. Es liegt etwa 110 Kilomter östlich der Stadt Red Lake, wo sich auch die gleichnamige Goldmine befindet (siehe Karte unten). Diese wurde erst Ende November 2019 von Newmont Goldcorp an die australische Evolution Mining für 375 Mio. Dollar (plus Bonus in Höhe von 100 Mio. Dollar) verkauft. Springpole kann zudem im Tagebau-Verfahren betrieben werden. Die Ressource umfasst bereits 4,67 Mio. Unzen Gold und 24,19 Mio, Unzen Silber in der Kategorie “indicated” mit einem durchschnittlichen Goldgrad von 1,04 g/t. Das ist für open pit-Projekte ein guter Wert. Dazu kommen weitere 230.000 Unzen Gold sowie 1,12 Mio. Unzen Silber in der niedrigeren Kategorie “inferred”. Im Oktober 2019 hat First Mining die jüngste Wirtschaftlichkeitsstudie, ein Preliminary Economic Assessment (“PEA”, siehe Tabelle oben), zum Springpole-Projekt veröffentlicht. Demnach ist hier über 12 Jahre eine Goldproduktion von durchschnittlich 410.000 Unzen Gold und 2,4 Mio. Unzen Silber p.a. möglich. Der Net Present Value dieses Projekts allein liegt bei 841 Mio. US-Dollar nach Steuern – bei einem angenommenen Goldpreis von 1.300 US-Dollar je Unze. Das entspricht circa dem neunfachen Börsenwert von First Mining. Bei einem Goldpreis von 1.500 US-Dollar liegt der Nach-Steuer-NPV sogar bei 1,22 Mrd. Dollar. Dazu kommt, dass die Abbaukosten mit 611 US-Dollar je Unze (AISC) gering sind. Bei einem Goldpreis von aktuelldeutlich über 1.600 US-Dollar lässt sich hier richtig gutes Geld verdienen.

Goldlund bietet extrem viel Explorations-Potenzial

Springpole ist das Flaggschiffprojekt von First Mining Gold. Doch nicht zu unterschätzen ist das nur rund 150 Kilometer südlich gelegene Goldlund-Projekt. Das hatte man 2016 von einer privaten Gesellschaft erworben und vorangetrieben. First Mining legte hierfür auch schon 2018 eine Ressourcenschätzung vor. Die kam auf 809.200 Unzen Gold (Grad: 1,96 g/t) in der Kategorie “indicated” sowie 876.954 Unzen Gold (1,49 g/t) in der Kategorie “inferred”. Das klingt gut, aber nicht überragend. Das Potenzial des Projekts ist aber keinesfalls zu unterschätzen. So hat man hier zum einen eine exzellente Infrastruktur mit Zugang zu Energie und zum Provinz-Highway Nummer 72. Zum anderen ist das Explorationspotenzial riesig. So liegt die sogenannte Strike-Länge bei über 30 Kilometern. Die Liegenschaft umfasst ganze 1.348 Mining-Claims, die sich auf 28.015 Hektar verteilen. Sie wurde von Vorbesitzern “extrem” exploriert und zwischen 1982 und 1985 wurde hier sowohl unter der Erde als auch an der Oberfläche Gold gefördert.

Pickle Crow: So wird künftig das Portfolio gemanaged!

First Mining Gold will sich vor allem auf die Projekte Springpole und Goldlund im Nordwesten Ontarios fokussieren. Doch das Portfolio des Unternehmens ist weit größer. So besitzt man zwei weitere Projekte in Ontario, eins in Neufundland und drei in Quebec. Für all diese Projekte liegen bereits Ressourcenschätzungen vor, zudem wurde bei jedem bereits in der Vergangenheit Gold abgebaut. Dan Wilton strebt für diese Projekte Earn-Out-Optionen mit anderen Unternehmen an. So würde man auch in Zukunft noch an diesen mitverdienen, wenn sie verkauft oder in Produktion gebracht werden würden. Als Blaupause könnte dabei Pickle Crow dienen, das bereits eine Ressource über 1,2 Mio. Unzen Gold besitzt und über eine kleine Gravity Mill (200 t/Tag) verfügt. Pickle Crow wurde im Januar dieses Jahres an Auteco Minerals ausgelagert. Der Partner kann sich über die Exploration bis zu 80 Prozent an dem Projekt verdienen. Dazu muss man in den nächsten fünf Jahren 10 Mio. Dollar investieren. Hinzu kommen Cash-Zahlungen über 4,1 Mio. Dollar an First Mining sowie die Ausgabe von 125 Mio. Aktien. Sollte sich Auteco eien Anteil von 70 Prozent erarbeitet haben, würde First Mining auch noch einen Net Smelter Return (“NSR”)-Royalty über 2 Prozent erhalten. Dadurch profitiert First Mining nachhaltig vom Erfolg von Auteco, ohne einen eigenen Beitrag leisten zu müssen und kann seinen finanziellen Ressourcen auf die beiden Hauptprojekte fokussieren.

Frische Mittel eingesammelt; Kursziel: 1,70 Dollar!

Die Aktie von First Mining Gold (0,21 CAD | 0,15 Euro; CA3208901064) befindet sich aktuell an einem Dreijahrestief. Ende 2016 kostete sie noch mehr als einen Dollar. Nun gibt es den Wert zu einem Fünftel davon. Somit bietet sich für mittel- und langfristig orientierte Anleger eine günstige Gelegenheit zum Einstieg. First Mining kann realistischerweise selbst den Sprung zum Produzenten machen. Gleichzeitig ist es ein attraktives Übernahmeziel für die mit Cash vollgesogenen Goldproduzenten. Die aktuelle Bewertung mit lediglich 9 Dollar je Unze Gold ist niedrig und bietet jede Menge Raum für Kurssteigerungen. Das Vertrauen der Investoren ist offnebar groß. Gerade erst hat First Mining eine Platzierung zu 0,22 CAD je Aktie abgeschlossen und so 8,5 Mio. Dollar eingesamelt. Analyst Heiko Ihle vom unabhängigen Research-Haus H.C. Wainwright aus New York hatte im vergangenen Herbst zum Einstieg bei dem Wert geraten und hob sein Kursziel damals von 1,40 CAD auf 1,70 CAD an (zur kompletten Studie). Dies zeigt, welches Potenzial die Aktie besitzt und welche Chancen sich im aktuellen Marktumfeld für mutige Anleger ergeben.

AKTIENINFO – First Mining Gold

Börsenkürzel (TSX-V): FF

ISIN: CA3208901064

Aktienkurs: 0,20 CAD | 0,14 Euro

Börsenwert: 119 Mio. CAD

Aktienzahl*: 595 Mio.

Warrants/Optionen*: 16 Mio. / 55 Mio.

Größere Anteilseigner: Management & Direktoren (3%), First Majestic Silber (2,4%), Institutionelle Investoren (5%)

* Ohne Berücksichtigung der jüngsten Finanzierung.

