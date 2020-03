Grund zum Feiern haben derzeit die Betreiber des Smartbrokers. Der erst vor wenigen Monaten gestartete Online-Broker gewann vor einigen Tagen zwei weitere Auszeichnungen. Die renommierte Fachzeitschrift Euro am Sonntag vergab die Bestnote „sehr gut“ in der Gesamtwertung und die Spitzenposition in der Kategorie „Fonds & Sparpläne“.

Die Euro am Sonntag wollte wissen, „welcher Online-Broker Privatanlegern das beste und umfassendste Angebot“ hat. Dazu nahm die Redaktion in einem mehrteiligen Vergleichstest 15 Online-Broker in insgesamt 35 Kategorien und 420 Unterpunkten unter die Lupe.