US-Anleihen weiter im Höhenflug

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kursen von US-Anleihen haben am Montag den Höhenflug der vergangenen Handelstage beschleunigt fortgesetzt. In allen Laufzeiten zeigten sich im Gegenzug massive Rückgänge der Renditen. Zum Wochenbeginn kam es wegen der weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und eines massiven Einbruchs der Ölpreise zu Panikverkäufen auf breiter Front.

An den internationalen Finanzmärkten zeigte sich generell eine starke Flucht in sichere Anlagen, zu denen auch US-Staatsanleihen zählen. Außerdem sorgte die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed für Druck auf die Renditen in den USA.

Zweijährige Anleihen legten um 14/32 Punkte auf 101 20/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,28 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um einen Ganzen und 6/32 Punkte auf 103 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,36 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um drei Ganze und 10/32 Punkte auf 110 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,43 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 12 Ganze und 23/32 Punkte auf 130 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,85 Prozent./jkr/jsl/stk