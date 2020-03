Hochtief kündigt Rückkauf eigener Aktien an

Hochtief will bis zu knapp 10 Prozent der ausgegebenen Aktien zurückkaufen. Das Rückkaufprogramm umfasst bis zu rund 6,9 Millionen Aktien - aktuell wären dies bei einem Aktienkurs vo 76,20 Euro mehr als 525 Millionen Euro Gegenwert. Das bisherige Jahreshoch 2020 der Hochtief Aktie wurde am 21. Januar bei 121,90 Euro notiert, kurz vor dem Ausbruch der Corona-Krise am Aktienmarkt lag der Aktienkurs des Baukonzerns noch bei 113,90 ...