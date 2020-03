WTI ÖL – Der Rohstoff fällt förmlich aus dem Chart und radiert in den ersten Handelsminuten über 20% weg. Der letzten Woche Am 05.03.2020 hinterlegte Short-Trade steht somit in der Spitze mit +35% Kurgewinn knietief im Plus.

Unser Einstieg bei 46.25$ gelb umrandet im Chart zu sehen:

Zwar lag unser Ziel für diesen Sektor bekanntlich seit langem im Bereich von $30 und letztlich $20, dass diese jedoch am Schluss so schnell erreicht werden überrascht auch uns. Wir werden im Daily Market Update die weitere Vorgehensweise und die anstehende Marktentwicklung besprechen und Stopps entsprechend nachziehen. So haben wir nun heute die nächsten 25% wie oben in der Darstellung zu sehen bei 33.30$ im Gewinn realisiert.

Wir halten damit weiter 50% unserer Initialposition und werden diese eher noch einmal aufstocken sobald der Markt bereit ist und unsere Indikatoren anschlagen. Unsere weitere Erwartung können Sie nun auf dem folgenden Chart mitverfolgen.

FAZIT

Das war es noch nicht, wir werden die Möglichkeit erhalten noch einmal einzusteigen und der Kurs wird zu 65% noch weiter fallen nach einer Erholung.

