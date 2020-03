Der gamigo-Deal von Media and Games Invest ist endgültig perfekt: Die Gesellschaft meldet am Montag die jüngst bereits angekündigte Aufstockung der Beteiligung als abgeschlossen. Hielt Media and Games Invest bisher 53 Prozent der gamigo-Anteile, so sind es nun 99,9 Prozent. „Sollten die Verhandlungen über den Kauf der restlichen 0,1 Prozent der gamigo-Aktien scheitern, wird ein Squeeze-out dieser Aktionäre angestrebt”, ...